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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лорьян
Кан - Лорьян: обзор матча 09 апреля 2016
Кан
09.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
64'
Д. Аппиа
17'
Б. Жанно
47'
М. Уорис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лорьян
84'
Замена
И. Мусаву-Кинг
️️️️
М. Уорис
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Э. Имороу
79'
Желтая карточка
Р. Веркутр
76'
71'
Замена
П. Пайе
️️️️
Л. Гассама
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Ж. Фере
71'
64'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
М. Бартельмэ
ГОЛ! 1:2!
Д. Аппиа
64'
Замена
Н. Соб
️️️️
И. Диоманд
59'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Уорис
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Жанно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
12
Бенджамин Муканджо
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
3-3-3
1
Веркутр
15
Имороу
3
Да Силва
8
Аппиа
4
Диоманд
25
Фере
22
Делаплас
9
Делор
23
Роделен
20
Базиль
4-1-1-3
23
Леком
31
Роуз
89
Гассама
15
Туре
22
Геррейру
22
Ндонг
12
Филиппото
9
Жанно
20
Уорис
28
Бартельмэ
15
Имороу
18
Адеоти
18
Адеоти
15
Имороу
25
Фере
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
25
Фере
4
Диоманд
2
Соб
2
Соб
4
Диоманд
89
Гассама
2
Пайе
2
Пайе
89
Гассама
20
Уорис
29
Мусаву-Кинг
29
Мусаву-Кинг
20
Уорис
28
Бартельмэ
14
Беллуджу
14
Беллуджу
28
Бартельмэ
Остались в запасе
Кан
Лорьян
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Главный тренер
Патрис Гаранде
24
Раффидин Абдулла
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
30
Флоран Шажно
ВР
12
Бенджамин Муканджо
АП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
30
Флоран Шажно
ВР
12
Бенджамин Муканджо
АП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
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