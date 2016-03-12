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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 12 марта 2016
Лорьян
12.03.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
35'
М. Уорис
46'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Марсель
Желтая карточка
Л. Гассама
82'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
Б. Жанно
81'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Д. Кабо
77'
70'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Ф. Товен
68'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
М. Бартельмэ
67'
67'
Желтая карточка
Л. Силва
52'
Замена
Роланду
️️️️
К. Рекик
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
М. Уорис
Пас отдал
В. Меслуб
35'
17'
Замена
Л. Силва
️️️️
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Флориан Товен
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-1-1-3
23
Леком
22
Геррейру
89
Гассама
31
Роуз
15
Туре
22
Ндонг
19
Кабо
28
Бартельмэ
9
Жанно
20
Уорис
3-2-2-2-1
30
Манданда
22
Исла
4
Рекик
63
Н'Кулу
22
Манкильо
23
Менди
15
Ромао
14
Н'Куду
10
Товен
5
Кабелла
44
Батшуайи
9
Жанно
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
9
Жанно
28
Бартельмэ
14
Беллуджу
14
Беллуджу
28
Бартельмэ
19
Кабо
8
Жуффре
8
Жуффре
19
Кабо
4
Рекик
6
Роланду
6
Роланду
4
Рекик
10
Товен
70
Сарр
70
Сарр
10
Товен
23
Менди
16
Силва
16
Силва
23
Менди
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
24
Раффидин Абдулла
ОП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Лорьян - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Мустуар
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