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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 03 февраля 2016
ПСЖ
03.02.2016, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
6'
Э. Кавани
55'
З. Ибрагимович
69'
Л. Курзава
19'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лорьян
76'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Р. Абдулла
Замена
Л. Моура
️️️️
З. Ибрагимович
71'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ж. Огустен
71'
ГОЛ! 3:1!
Л. Курзава
69'
65'
Замена
Б. Муканджо
️️️️
Р. Филиппото
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Т. Мотта
64'
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Курзава
55'
51'
Желтая карточка
Р. Абдулла
Желтая карточка
Ж. Огустен
38'
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Уорис
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-1-4
1
Трапп
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
92
Орье
21
Стамбули
8
Мотта
97
Огустен
26
Онженда
10
Кавани
11
Ибрагимович
3-1-1-1-2
23
Леком
15
Туре
89
Гассама
22
Геррейру
24
Абдулла
22
Ндонг
12
Филиппото
20
Уорис
28
Бартельмэ
8
Мотта
8
Матюиди
8
Матюиди
8
Мотта
11
Ибрагимович
7
Моура
7
Моура
11
Ибрагимович
97
Огустен
11
Ди Мария
11
Ди Мария
97
Огустен
24
Абдулла
8
Жуффре
8
Жуффре
24
Абдулла
12
Филиппото
12
Муканджо
12
Муканджо
12
Филиппото
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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