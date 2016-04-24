Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лорьян
Сент-Этьен - Лорьян: обзор матча 24 апреля 2016
Сент-Этьен
24.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
76'
Н. Ру
90+2'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лорьян
ГОЛ! 2:0!
Н. Ру
90'
+2
Замена
Ф. Табану
️️️️
У. Таннан
85'
83'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Беллуджу
Желтая карточка
В. Эйссерик
80'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Пас отдал
Р. Амума
76'
75'
Желтая карточка
Б. Жанно
72'
Замена
М. Фофана
️️️️
Я. Жуффре
Желтая карточка
Н. Ру
64'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Р. Коад
61'
Замена
Р. Амума
️️️️
К. Монне-Паке
45'
36'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
З. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
21
Рэми Мулумба
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
4-3-1-2
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
26
Баял Салл
11
Клеман
24
Коад
18
Лемуан
6
Таннан
26
Ру
22
Монне-Паке
4-2-2-1
23
Леком
2
Пайе
15
Туре
14
Беллуджу
22
Геррейру
22
Ндонг
8
Жуффре
12
Муканджо
12
Филиппото
9
Жанно
22
Монне-Паке
17
Амума
17
Амума
22
Монне-Паке
24
Коад
9
Эйссерик
9
Эйссерик
24
Коад
6
Таннан
27
Табану
27
Табану
6
Таннан
8
Жуффре
7
Фофана
7
Фофана
8
Жуффре
15
Туре
6
Лаутоа
6
Лаутоа
15
Туре
14
Беллуджу
20
Траоре
20
Траоре
14
Беллуджу
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лорьян
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Флоран Шажно
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Флоран Шажно
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Лорьян
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+