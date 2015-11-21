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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 21 ноября 2015
Лорьян
21.11.2015, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
82'
Б. Муканджо
26'
Э. Онженда
32'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
90'
+1
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Л. Моура
ГОЛ! 1:2!
Б. Муканджо
Пас отдал
Р. Филиппото
82'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Б. Жанно
80'
78'
Желтая карточка
А. Рабьо
77'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Э. Онженда
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Ф. Беллуджу
74'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
М. Бартельмэ
64'
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
П. Кимпембе
Желтая карточка
Л. Гассама
38'
32'
ГОЛ! 0:2!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Ндонг
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Онженда
Пас отдал
Г. ван дер Вил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
21
Рэми Мулумба
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-1-1-2
23
Леком
5
Коне
14
Беллуджу
15
Туре
22
Геррейру
25
Ле Гофф
22
Ндонг
12
Муканджо
28
Бартельмэ
9
Жанно
4-3-1-2
1
Трапп
9
ван дер Вил
3
Кимпембе
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
14
Рабьо
8
Мотта
7
Моура
11
Ибрагимович
26
Онженда
9
Жанно
12
Филиппото
12
Филиппото
9
Жанно
14
Беллуджу
21
Мулумба
21
Мулумба
14
Беллуджу
28
Бартельмэ
8
Жуффре
8
Жуффре
28
Бартельмэ
3
Кимпембе
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Кимпембе
26
Онженда
21
Стамбули
21
Стамбули
26
Онженда
7
Моура
97
Огустен
97
Огустен
7
Моура
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Мустуар
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