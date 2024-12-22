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Дмитрий Ефремов
Новости
Дмитрий Ефремов - новости
Завершил карьеру
1 апреля 1995 (31), Ульяновск
#22 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Амкал» объявил об уходе 2-кратного чемпиона России
2024.12.22 13:50
2
Экс-хавбек ЦСКА назвал игрока команды, которому не нужно было тренироваться
2024.09.10 14:48
Экс-игрок ЦСКА и сборной России пожаловался на очереди в детские сады
2024.09.10 12:25
Экс-хавбек ЦСКА объяснил, почему Глушаков играл за костромской «Спартак»
2024.09.10 11:01
Экс-игрок ЦСКА и сборной России рассказал, почему выбрал медиафутбол вместо профессионального
2024.09.10 09:56
Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Слуцкий называл его старым пердуном
2024.09.10 09:13
2
Фото
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России перешел в медиаклуб
2024.08.25 14:21
Экс-игрок ЦСКА и сборной России не прошел просмотр в «Амкале»
2024.08.19 16:00
2
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
2023.10.04 10:07
3
Экс-игрок ЦСКА Ефремов: «Возможно, карьера пошла бы по-другому, если бы не эпизод с Жиго в 2019»
2023.10.04 08:42
2
«Текстильщик» из Второй лиги подписал двукратного чемпиона России в составе ЦСКА
2023.08.10 10:35
1
«Ради этого и вводят Fan ID. С ним ты не сможешь безнаказанно бросить банан». Игрок «Волги» Ефремов – об инциденте с Венделом
2023.02.25 22:45
3
Ефремов: «Был шокирован, когда Иванов разносил тренеров. Гинер же не придет в раздевалку»
2022.03.28 17:40
2
Ефремов: «Жиго может сыграть жестко, а его еле коснутся – и он валяется, будто убили»
2022.03.28 15:43
13
Двукратный чемпион России Ефремов покинул «Крылья Советов»
2021.07.25 17:22
3
Фото
«Крылья Советов» подписали Ефремова, Аимбетова и Прищепу
2021.02.22 08:12
1
Фото
«Крылья Советов» пополнили три игрока с опытом РПЛ и КПЛ
2021.02.13 19:47
4
Кверквелия, Гогуа, Понсе сыграют за «Ротор»; Помазун, Ефремов, Погребняк – в основе «Урала»
2020.11.22 15:31
2
Ефремов: «Набабкин фигней занимался, скручивал номера на машинах игроков ЦСКА. В одном месте детство играет»
2020.04.07 13:31
4
Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»
2020.04.07 11:16
15
Ефремов: «После столкновения с Жиго встал сразу. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться»
2020.02.19 18:56
3
Фото
ЦСКА пожелал Ефремову успехов в «Урале»
2020.02.18 18:36
1
Ефремов: «Сделаю все, чтобы поучаствовать в матче против ЦСКА»
2020.02.18 17:56
3
Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»
2020.02.18 16:52
Ефремов: «Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался»
2020.01.19 11:30
1
Ефремов: «Если начну сейчас тренировки с клубом, к старту РПЛ буду готов играть»
2020.01.17 10:08
1
Ефремов покинул ЦСКА. Восстановление после травмы он завершит под наблюдением клубных врачей
2019.12.17 16:10
ЦСКА отзаявил Ефремова из РПЛ. Клуб не собирается продлевать контракт с игроком
2019.12.17 09:44
6
Журналист Панков: «Был вариант, что ЦСКА продлит Ефремова, чтобы он до конца восстановился в клубе от травмы, но решили прекратить отношения»
2019.11.16 15:15
11
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В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
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Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
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ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
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В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
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Сборная России представила новую форму
12:28
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Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
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40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
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