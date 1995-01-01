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    Ефремов покинул ЦСКА. Восстановление после травмы он завершит под наблюдением клубных врачей

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов ушел из клуба в связи с истечением срока контракта.

    «Восстановление после травмы крестообразной связки Ефремов завершит под наблюдением медицинского штаба ПФК ЦСКА. Также клуб покинули воспитанники Максим Едапин и Данил Савиных, выступавшие за молодежную команду. Желаем Дмитрию, Максиму и Даниле успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте ЦСКА.

    • Ефремов получил травму в матче со «Спартаком» (1:2) и сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.
    • Ранее сообщалось, что ЦСКА не планирует продлевать контракт с Ефремовым.

    ЦСКА отзаявил Ефремова из РПЛ. Клуб не собирается продлевать контракт с игроком

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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