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  • Журналист Панков: «Был вариант, что ЦСКА продлит Ефремова, чтобы он до конца восстановился в клубе от травмы, но решили прекратить отношения»

Журналист Панков: «Был вариант, что ЦСКА продлит Ефремова, чтобы он до конца восстановился в клубе от травмы, но решили прекратить отношения»

16 ноября 2019, 15:15
11

ЦСКА не намерен продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Журналист Андрей Панков говорит об уходе игрока из клуба как о свершившемся факте.

«По Ефремову и ЦСКА всe было ясно ещe недели три назад. Был вариант, что Диму продлят, чтобы он до конца восстановился в клубе, но решили прекратить отношения. Удачи Диме, по самоотдаче к нему никогда вопросов не было», – информирует корреспондент.

  • Ефремов получил травму в матче со «Спартаком» (1:2) и сейчас восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена.
  • Игрок дебютировал в ЦСКА при Леониде Слуцком.
  • Ефремов с клубом становился чемпионом России.

Источник: твиттер Андрея Панкова

Аудитория в телеграме - более 1500-от подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Ефремов Дмитрий
Комментарии (11)
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mango
1573907300
позорище ! Ханчарекно развалил клуб!
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InterMilLano1908
1573907650
Ну и отлично, уже под 30, а играть так и не научился
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Lester84
1573909075
Интересно, будет ли Ефремов также лезть в шляпу в плане оплаты лечения, как это делал Тарасов с Локо?
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vmonomah17
1573909211
Утка. Ни разу еще цска своих игроков так не бросал. Тот же Дзага лечится.
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