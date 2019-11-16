Журналист Панков: «Был вариант, что ЦСКА продлит Ефремова, чтобы он до конца восстановился в клубе от травмы, но решили прекратить отношения»

ЦСКА не намерен продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Журналист Андрей Панков говорит об уходе игрока из клуба как о свершившемся факте.
«По Ефремову и ЦСКА всe было ясно ещe недели три назад. Был вариант, что Диму продлят, чтобы он до конца восстановился в клубе, но решили прекратить отношения. Удачи Диме, по самоотдаче к нему никогда вопросов не было», – информирует корреспондент.
- Ефремов получил травму в матче со «Спартаком» (1:2) и сейчас восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена.
- Игрок дебютировал в ЦСКА при Леониде Слуцком.
- Ефремов с клубом становился чемпионом России.
Источник: твиттер Андрея Панкова
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