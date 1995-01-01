Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Журналист Панков: «Был вариант, что ЦСКА продлит Ефремова, чтобы он до конца восстановился в клубе от травмы, но решили прекратить отношения»

    ЦСКА не намерен продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Журналист Андрей Панков говорит об уходе игрока из клуба как о свершившемся факте.

    «По Ефремову и ЦСКА всe было ясно ещe недели три назад. Был вариант, что Диму продлят, чтобы он до конца восстановился в клубе, но решили прекратить отношения. Удачи Диме, по самоотдаче к нему никогда вопросов не было», – информирует корреспондент.

    • Ефремов получил травму в матче со «Спартаком» (1:2) и сейчас восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена.
    • Игрок дебютировал в ЦСКА при Леониде Слуцком.
    • Ефремов с клубом становился чемпионом России.

    Источник: твиттер Андрея Панкова

    Аудитория в телеграме - более 1500-от подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +209

      vmonomah17 3 минуты назад

      Утка. Ни разу еще цска своих игроков так не бросал. Тот же Дзага лечится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      Lester84 > vmonomah17 2 минуты назад

      Дзага уже играть начал. Да и при всем уважении к Ефремову, игроком уровня Дзаги он никогда не был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4345

      Lester84 6 минут назад

      Интересно, будет ли Ефремов также лезть в шляпу в плане оплаты лечения, как это делал Тарасов с Локо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2960

      InterMilLano1908 29 минут назад

      Ну и отлично, уже под 30, а играть так и не научился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      mango 35 минут назад

      позорище ! Ханчарекно развалил клуб!

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru