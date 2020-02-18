Ефремов: «Сделаю все, чтобы поучаствовать в матче против ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, почему стал игроком «Урала».

«На меня не совсем вышел «Урал», скорее, на «Урал» вышли с моей кандидатурой. Когда выходил играть в Кубке ФНЛ, еще было рано делать прогнозы, не было контракта. Я еще продолжал восстановление, набирал оптимальные кондиции. Были игры, в которых на меня смотрели. Они были показателями для тренерского штаба и руководства, в каком я нахожусь состоянии сейчас. Исходя из этого, наверное, и принималось решение.

Мне самому сложно оценить свою форму. Понятно, что это еще не максимальная кондиция, физически я не готов. Что бы я ни делал во время реабилитации, пять месяцев беговой работы в зале не сравнятся с тем, что происходит на поле. Потихонечку начал выходить в товарищеских матчах. Сейчас буду чаще играть, добирать физическую форму и кондиции. Продолжаю работать над коленом и другими мышцами, чтобы не было рецидивов.

Страшно ли вступать в единоборства? И да, и нет. Бывают моменты, когда перестраховываешься, но чаще всего просто выходишь и забываешь обо всем. Случается, что боишься жестко пойти в единоборство. Так, чтобы прямо бояться играть – такого нет. Эпизодически только в подсознании что-то сидит. Надеюсь, что у меня все будет хорошо и я приеду в Москву на матч с ЦСКА. Буду ли в заявке – зависит от тренерского штаба. Но я сделаю все, чтобы приехать и даже поучаствовать в матче. С ребятами из ЦСКА общение поддерживаю: с Ильзатом, Набой, Жорой, Дзагой.

Главная цель на остаток сезона – взять Кубок. Сыграем с ЦСКА, потом как раз начнем готовиться к «Шиннику». Шансы есть. «Урал» уже дважды доходил до финала, а бог любит троицу. Почему бы в третий раз не дойти до финала и не выиграть?» – сказал Ефремов.

Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).

Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.

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