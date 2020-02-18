Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ефремов: «Сделаю все, чтобы поучаствовать в матче против ЦСКА»

Ефремов: «Сделаю все, чтобы поучаствовать в матче против ЦСКА»

18 февраля 2020, 17:56
3

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, почему стал игроком «Урала».

«На меня не совсем вышел «Урал», скорее, на «Урал» вышли с моей кандидатурой. Когда выходил играть в Кубке ФНЛ, еще было рано делать прогнозы, не было контракта. Я еще продолжал восстановление, набирал оптимальные кондиции. Были игры, в которых на меня смотрели. Они были показателями для тренерского штаба и руководства, в каком я нахожусь состоянии сейчас. Исходя из этого, наверное, и принималось решение.

Мне самому сложно оценить свою форму. Понятно, что это еще не максимальная кондиция, физически я не готов. Что бы я ни делал во время реабилитации, пять месяцев беговой работы в зале не сравнятся с тем, что происходит на поле. Потихонечку начал выходить в товарищеских матчах. Сейчас буду чаще играть, добирать физическую форму и кондиции. Продолжаю работать над коленом и другими мышцами, чтобы не было рецидивов.

Страшно ли вступать в единоборства? И да, и нет. Бывают моменты, когда перестраховываешься, но чаще всего просто выходишь и забываешь обо всем. Случается, что боишься жестко пойти в единоборство. Так, чтобы прямо бояться играть – такого нет. Эпизодически только в подсознании что-то сидит. Надеюсь, что у меня все будет хорошо и я приеду в Москву на матч с ЦСКА. Буду ли в заявке – зависит от тренерского штаба. Но я сделаю все, чтобы приехать и даже поучаствовать в матче. С ребятами из ЦСКА общение поддерживаю: с Ильзатом, Набой, Жорой, Дзагой.

Главная цель на остаток сезона – взять Кубок. Сыграем с ЦСКА, потом как раз начнем готовиться к «Шиннику». Шансы есть. «Урал» уже дважды доходил до финала, а бог любит троицу. Почему бы в третий раз не дойти до финала и не выиграть?» – сказал Ефремов.

  • Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).
  • Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.
  • ЦСКА примет «Урал» 29 февраля.

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Ефремов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AleSan4es
1582039745
Жалко его, он не хуже а то и получше чем любимчик Ахметов и oblyakov, бред фамилию не дает написать)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+