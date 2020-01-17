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  • Ефремов: «Если начну сейчас тренировки с клубом, к старту РПЛ буду готов играть»

Ефремов: «Если начну сейчас тренировки с клубом, к старту РПЛ буду готов играть»

17 января 2020, 10:08
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о том, как проходит его восстановление после разрыва крестообразных связок.

«Восстановление проходит хорошо. Что касается будущего, пока нахожусь в поиске клуба. Хочется поскорее начать работать в команде, потому что тренировки в зале и любая другая беговая работа не сравнятся с полноценными тренировками на поле с командой. Уже сейчас я могу работать на сборах. Правда, пока без борьбы. Если начать сейчас тренировки с клубом, то уже ко второму сбору смогу работать в общей группе без ограничений. По словам физиотерапевта, если я начну тренироваться с командой сейчас или со второго зимнего сбора, то к началу весенней части чемпионата уже смогу быть готов. Ранее была информация, что восстановлюсь к маю? Это если говорить о максимальных кондициях. Играть, помогать и приносить пользу команде я вполне смогу уже к возобновлению сезона», – заявил полузащитник.

  • Ефремов получил травму в августе 2019 года в составе ЦСКА в матче против «Спартака».
  • Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре.
  • Московский клуб не стал продлевать соглашение, и теперь Ефремов – свободный агент.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ефремов Дмитрий
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