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  • Ефремов: «Жиго может сыграть жестко, а его еле коснутся – и он валяется, будто убили»

Ефремов: «Жиго может сыграть жестко, а его еле коснутся – и он валяется, будто убили»

28 марта 2022, 15:43
13

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов высказался о защитнике «Спартака» Самуэле Жиго.

«Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведeт себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся – и он валяется, как будто его убили.

Когда я играл за «Урал», в одном моменте коснулся его. Он упал, как будто я ему ноги оторвал», – сказал Ефремов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ефремов Дмитрий Жиго Самуэль
Комментарии (13)
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Persona_non_Grata
1648471927
Сейчас все этим страдают (((
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JTherry
1648473760
Ефремов, ты хто такой, откуда ты выполз, "ископаемое", чтобы о Жиго языком трепать...?
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(Меня за банили)
1648474634
Т.е. в одном моменте Жиго упал после контакта с Ефремовым и теперь его этот мальчик считает симулянтом?? Жиго до мозга костей боец. В тотальной симуляции замечен не был. Отсюда вывод, что Ефремов звездабол.
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Fusballer
1648475875
Гоцук Айртона тоже еле коснулся...
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nominum
1648479959
В этом вся иезуитская сущность современного футбола. Цель оправдывает средства. Слишком дорого ( буквально) стоит победа. Футбол - не игра уже, а бизнес. Любыми способами надо добиться для соперника жёлтой или красной карточки, или пенальти.
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Illars
1648482857
Жиго - это "Спартак", а потом "Марсель". а Ефремов - это "Урал", а потом "Акрон". И это все, что нужно знать о ситуации.
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zigbert
1648485745
А много ли матчей Ефремов сыграл против Жиго, чтобы делать такие выводы?
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Plyash
1648492898
Ну да,на скорости достаточно рукой коснуться,что бы соперник улетел... Тридцатилетний баран этого не знает?
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mahan
1648536953
Очередной неизвестный любитель если так можно назвать футболист, решил пропиариться на Спартаке. Чтобы хоть где-то его Фамилию написали.
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