Ефремов: «Жиго может сыграть жестко, а его еле коснутся – и он валяется, будто убили»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов высказался о защитнике «Спартака» Самуэле Жиго.

«Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведeт себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся – и он валяется, как будто его убили.

Когда я играл за «Урал», в одном моменте коснулся его. Он упал, как будто я ему ноги оторвал», – сказал Ефремов.

Жиго провел 100 матчей за «Спартак».

Француз перешел в московский клуб в 2018 году.

Летом Жиго уйдет в «Марсель».

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