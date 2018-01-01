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Ефремов: «Жиго может сыграть жестко, а его еле коснутся – и он валяется, будто убили»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов высказался о защитнике «Спартака» Самуэле Жиго.

«Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведeт себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся – и он валяется, как будто его убили.

Когда я играл за «Урал», в одном моменте коснулся его. Он упал, как будто я ему ноги оторвал», – сказал Ефремов.

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Источник: Metaratings

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Комментарии7
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    Рейтинг: +13046

    Fusballer 39 минут назад

    Гоцук Айртона тоже еле коснулся...

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    Рейтинг: +214

    (Меня за банили) > Fusballer 24 минуты назад

    ты не понимаешь, это другое...

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    Рейтинг: +214

    (Меня за банили) 1 час назад

    Т.е. в одном моменте Жиго упал после контакта с Ефремовым и теперь его этот мальчик считает симулянтом?? Жиго до мозга костей боец. В тотальной симуляции замечен не был. Отсюда вывод, что Ефремов звездабол.

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    Рейтинг: +13046

    Fusballer > (Меня за банили) 38 минут назад

    30-летний мальчик))

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    Рейтинг: +214

    (Меня за банили) > Fusballer 30 минут назад

    ну для меня мальчик)

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    Рейтинг: +21975

    JTherry 1 час назад

    Ефремов, ты хто такой, откуда ты выполз, "ископаемое", чтобы о Жиго языком трепать...?

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    Рейтинг: +16340

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Сейчас все этим страдают (((

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