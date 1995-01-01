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    ЦСКА пожелал Ефремову успехов в «Урале»

    ЦСКА прокомментировал переход бывшего полузащитника армейцев Дмитрия Ефремова в «Урал».

    «Контракт с ФК «Урал» заключил экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов. Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев!» – сообщается в твиттере екатеринбургской команды.

    «Успехов», – прокомментировал новость твиттер ЦСКА.

    • Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).
    • Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.
    • ЦСКА примет «Урал» 29 февраля.

    Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»

    Источник: твиттер «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +598

      life85 33 минуты назад

      отсутствия травм и трофеев! (с)

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