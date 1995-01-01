ЦСКА пожелал Ефремову успехов в «Урале»

ЦСКА прокомментировал переход бывшего полузащитника армейцев Дмитрия Ефремова в «Урал».

«Контракт с ФК «Урал» заключил экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов. Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев!» – сообщается в твиттере екатеринбургской команды.

«Успехов», – прокомментировал новость твиттер ЦСКА.

Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).

Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.

ЦСКА примет «Урал» 29 февраля.

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»