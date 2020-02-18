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ЦСКА пожелал Ефремову успехов в «Урале»

18 февраля 2020, 18:36
1

ЦСКА прокомментировал переход бывшего полузащитника армейцев Дмитрия Ефремова в «Урал».

«Контракт с ФК «Урал» заключил экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов. Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев!» – сообщается в твиттере екатеринбургской команды.

«Успехов», – прокомментировал новость твиттер ЦСКА.

  • Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).
  • Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.
  • ЦСКА примет «Урал» 29 февраля.

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Урала»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Ефремов Дмитрий
Комментарии (1)
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life85
1582041729
отсутствия травм и трофеев! (с)
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