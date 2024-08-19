Экс-игрок ЦСКА и сборной России не прошел просмотр в «Амкале»

«Амкал» не захотел подписывать полузащитника Дмитрия Ефремова.

«Дима Ефремов, которого я знал – не в состоянии на данный момент, еще заболел. Он был у меня в «Акроне», качественный игрок, но не в таком состоянии, в котором нам нужен здесь и сейчас.

Он должен привести себя в порядок и приносить пользу, потому что искусственно играть никто не будет», – сказал тренер «Амкала» Виталий Панов.