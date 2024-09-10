Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Слуцкий называл его старым пердуном

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о троллинге со стороны главного тренера команды Леонида Слуцкого.

– Многие футболисты, становясь постарше, сокрушаются, что тратили кучу денег на брендовые шмотки. Ты – не исключение?

– Почему-то всегда был далек от этого. Да и вообще у меня бережное отношение к деньгам. Слуцкий постоянно называл меня старым пердуном: «На что ты постоянно откладываешь?» Потом с ним созванивались, он спрашивал: «У тебя небось уже 8 квартир в Москве?».

– А ты реально на что-то откладывал?

– На что-то конкретное – нет. Просто каждый месяц отправлял маме определенную сумму. В итоге сначала накопили на машину ей, потом – папе. Я тоже долгое время хотел себе тачку, но мама была против: «Нахрена она тебя нужна?! Тебя Витя Васин возит на тренировки, все нормально. Лучше квартиру купи.