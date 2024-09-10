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    • Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Слуцкий называл его старым пердуном

    Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Слуцкий называл его старым пердуном

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о троллинге со стороны главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    – Многие футболисты, становясь постарше, сокрушаются, что тратили кучу денег на брендовые шмотки. Ты – не исключение?

    – Почему-то всегда был далек от этого. Да и вообще у меня бережное отношение к деньгам. Слуцкий постоянно называл меня старым пердуном: «На что ты постоянно откладываешь?» Потом с ним созванивались, он спрашивал: «У тебя небось уже 8 квартир в Москве?».

    – А ты реально на что-то откладывал?

    – На что-то конкретное – нет. Просто каждый месяц отправлял маме определенную сумму. В итоге сначала накопили на машину ей, потом – папе. Я тоже долгое время хотел себе тачку, но мама была против: «Нахрена она тебя нужна?! Тебя Витя Васин возит на тренировки, все нормально. Лучше квартиру купи.

    • В ЦСКА Ефремов попал в 18-летнем возрасте в 2013-м и выступал за команду до 2019-го с перерывами на аренду.
    • Всего он провел за московский клуб 54 матча.
    • Летом Ефремов перешел в медиаклуб «Амкал».
    • Слуцкий возглавлял ЦСКА в 2009–2016 годах.

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    Источник: Sport24

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    10.09.2024 09:13
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1725949396
    Ефремов оказался прав,карьера не сложилась,а деньги ещё есть...Весь в маму!
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    Гор--google
    1725952425
    Больше не о ком видно писать журналишкам. Загнивает сайт.
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    nemolod
    1725953787
    Мама всегда права!
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1725976543
    Понты ещё никого до добра не доводили.
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