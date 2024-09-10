Экс-игрок ЦСКА и сборной России рассказал, почему выбрал медиафутбол вместо профессионального

Бывший игрок ЦСКА 29-летний Дмитрий Ефремов заявил, что морально попрощался с выступлениями в профессиональном футболе.

– Несколько дней назад ты подписал контракт с «Амкалом». Профессиональный футбол – все?

– Морально я с ним попрощался. Давай объективно: есть всего два примера, когда футболист после Медиалиги надолго задержался в проффутболе – Боря Фартуна из КАМАЗа и Никита Маляров из «Чайки». Для большинства игроков, особенно моего возраста, Медиалига – путь в один конец.

– Как на тебя вышел «Амкал»?

– Давай сначала расскажу, как я впервые столкнулся с медиафутболом.

– Давай.

– Последний год я играл за «Текстильщик». Летом 2023-го к нам в Иваново на Кубок приехал играть «Амкал». Я офигел от ажиотажа: кажется, это был наш самый посещаемый матч в сезоне. Нас тогда тренировал Игорь Колыванов – настоящая легенда российского футбола.

После матча к нему не подошел сфоткаться ни один человек, зато к Роме Салимову [тогда футболист «Амкала», сейчас в Rocket Team], у которого одна игра в РПЛ, выстроилась целая очередь. Я задумался: «А тем ли вообще занимаюсь?» [смеется].

– Так бы подумал любой на твоем месте.

– Мои знакомые [выпускники академии ЦСКА] Макс Мартусевич и Леха Курзенев, которые играют за 2Drots, говорили мне: «Хватит мотаться – давай заканчивай и к нам. Будешь кайфовать в Москве, играть на хороших стадионах».

– Почему не решился?

– Хотел еще поиграть на профессиональном уровне, чувствовал – могу. Но этим летом у меня случился странный уход из «Текстильщика». Генеральный директор там сейчас Гущин – типа, местная легенда.

Он долгое время был тренером, но менеджер из него никакой. У меня заканчивался контракт, но мне так никто и не смог четко сказать, что его не продлевают. В итоге я собрал вещи и уехал сам. Знакомые позвали тренироваться с медиафутбольным «Титаном».

– Так.

– О моей ситуации узнал Леха Гасилин, с которым мы общаемся. Он плотно работает с «Амкалом», вот и посоветовал меня Герману. Оказалось, их сейчас тренирует Виталий Николаевич Панов, у которого я играл в «Акроне». Если бы знал это раньше – сам бы ему набрал. В итоге мы созвонились, обсудили детали контракта, и я подписался.

– Панов говорил, что его не устраивает твоя физическая форма. Хотел ворваться в медиафутбол «на сигарете»?

– Ха-ха, не, дело не в этом. Дочка заболела ротавирусом, пришлось пролежать с ней несколько дней в больнице. Не спал нормально четыре дня, приехал на товарищескую игру, а через день сам слег с температурой. Валялся так несколько дней и приехал только на тренировку прямо перед кубковым матчем с «Велесом».

Естественно, был не в кондиции. Но о том, что «Амкал» от меня отказывается, речи не шло. Потихоньку втягиваюсь в процесс, осваиваюсь, изучаю правила. Cейчас я игрок Медиалиги – но, конечно, если поступит предложение от профессионального клуба, которое меня устроит, я туда вернусь.