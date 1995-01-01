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    Ефремов: «Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своем уходе из московского клуба.

    «Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось. Я счастлив, что столько лет провел в этой команде. Мне довелось тренироваться и играть рядом с великолепными футболистами, настоящими «звездами» нашего чемпионата.

    Конечно, для меня это колоссальный опыт. Клубу я также благодарен. В ЦСКА подобрался отличный коллектив. Жаловаться мне не на что. Ухожу без каких-либо обид и сожалений. Буду с благодарностью вспоминать данный этап своей карьеры», – сказал Ефремов.

    • Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).
    • Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.

    Источник: «Улправда»

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