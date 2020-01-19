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  • Ефремов: «Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался»

Ефремов: «Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался»

19 января 2020, 11:30
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своем уходе из московского клуба.

«Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось. Я счастлив, что столько лет провел в этой команде. Мне довелось тренироваться и играть рядом с великолепными футболистами, настоящими «звездами» нашего чемпионата.

Конечно, для меня это колоссальный опыт. Клубу я также благодарен. В ЦСКА подобрался отличный коллектив. Жаловаться мне не на что. Ухожу без каких-либо обид и сожалений. Буду с благодарностью вспоминать данный этап своей карьеры», – сказал Ефремов.

  • Ефремов получил травму крестообразной связки колена в августе 2019 года в матче со «Спартаком» (1:2).
  • Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.

Источник: «Улправда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ефремов Дмитрий
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1579433030
Давай, Димон, домой, в "Волгу" Ульяновск, на перезагрузку. Вообще-то всё говорило за то, что уходить надо было раньше. Как ни обидно, ЦСКА не твой уровень. **
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