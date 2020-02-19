Ефремов: «После столкновения с Жиго встал сразу. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, игравший за ЦСКА, рассказал о травме после столкновения с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго в матче 6-го тура РПЛ.

«В дерби со «Спартаком» после столкновения с Жиго я не сразу понял, что получил серьезную травму. Сразу же встал и побежал. Может, болевой шок был, еще и адреналин в крови. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться внутрь, тут уже без медицинской помощи было никак. Думал, что все обойдется и ничего серьезного. Дальше сами знаете. Писал ли мне Жиго? Да, написал, что это футбол, пожелал скорее поправиться.

Ты сам хочешь, чтобы это все (восстановление) быстрее закончилось, но, к сожалению, так это не работает. В первое время было страшно. Если говорить о восстановлении, то это непросто. Определенные опасения были бы даже у самого бесстрашного человека.

До того момента, как команда ушла в отпуск, ездил на базу каждый день, занимался с реабилитологами, а за несколько дней до отпуска выходил даже на тренировку вместе с игроками ЦСКА и делал какие-то упражнения. Приехал на второй сбор «Урала» и продолжил восстановление уже здесь. Сейчас чувствую себя хорошо, с коленом, слава богу, тоже все нормально. Еще не до конца мышцы вернулись в форму, продолжаю работать над этим», – сказал Ефремов.

Ефремов был заменен на 21-й минуте матча «Спартак» – ЦСКА (2:1).

У игрока был диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.

Контракт Ефремова с ЦСКА истек в декабре 2019 года.

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