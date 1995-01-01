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    Ефремов порвал «кресты» в матче со «Спартаком»

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил серьезную травму в дерби со «Спартаком» (1:2).

    «Сегодня утром полузащитник Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче со «Спартаком», прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у игрока разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция», – сообщает пресс-служба ЦСКА.

    • В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» дома победил ЦСКА.
    • Команда Олега Кононова выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.
    • Ефремов был заменен на 22-й минуте матча.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1494

      _Kesh_Suntar_ 3 минуты назад

      Да уж!!,, Походу теперь точно будем сливать ЛЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +403

      Spartak Piter 19 минут назад

      Удачи парню. Жаль так получилось. Но это спорт и такое бывает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Dgad 21 минуту назад

      Конечно Жиго вчера грязно играл и грубо, на Ефремове он дважды грубо сфолил и в итоге срубил парня, он вон какой здоровяк а Ефремов еще мальчишка..конечно я знаю что футбол контактная игра но нужно быть людьми и уважать друг друга даже если это дерби.

      1
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      Рейтинг: +1806

      Nerlinger > Dgad 4 минуты назад

      Жиго скатина !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      foreverorthodox > Dgad 2 минуты назад

      Жиго играл В МЯЧ. А то что получилось грубо, ну так футбол это контактный вид спорта. Дзюба тоже отправил нашего Жиго в больничку на несколько месяцев, порвав ему кресты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      De_Frenki 26 минут назад

      это бородатая обезьяна срубила парня...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +403

      Spartak Piter > De_Frenki 19 минут назад

      Ты что конч?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      De_Frenki > Spartak Piter 17 минут назад

      да посмотри повтор...конч

      0
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      Рейтинг: +1361

      Leon_ARS > De_Frenki 9 минут назад

      Жиго, сыграл в мяч, а потом уже Ефремов уткнулся в защитника и повредил кресты. Посмотри повтор.

      0
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      Рейтинг: +2159

      uBaH_ > Leon_ARS 2 минуты назад

      Зачем дурачку что то объяснять? Если бы он споткнулся об газон, то он начал бы винить агронома

      1
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      Рейтинг: +159

      dragoon000320 28 минут назад

      Вот не повезло парню, можно сказать первый за долгое время в основе и тут такое... Здоровья Диме)

      1
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      Рейтинг: +20412

      gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Желаю успешного лечения и скорейшего восстановления.

      2
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      Рейтинг: +7168

      parevg 35 минут назад

      Здоровья и скорейшего восстановления!!!!

      3
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      Рейтинг: +162

      Serega 68 40 минут назад

      Здоровья и скорей на поле

      3
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      Рейтинг: +894

      Mirak92 > Serega 68 38 минут назад

      Здоровья да.Но вот скоро,не скоро,к сожалению(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5747

      piligrim1986 41 минуту назад

      беда...здоровья парню

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Muhametshin 44 минуты назад

      Д нихера себе так приложить можно и вырубит

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