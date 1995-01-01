Ефремов порвал «кресты» в матче со «Спартаком»

Да уж!!,, Походу теперь точно будем сливать ЛЕ!
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил серьезную травму в дерби со «Спартаком» (1:2).
«Сегодня утром полузащитник Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче со «Спартаком», прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у игрока разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция», – сообщает пресс-служба ЦСКА.
- В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» дома победил ЦСКА.
- Команда Олега Кононова выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.
- Ефремов был заменен на 22-й минуте матча.