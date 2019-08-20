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    Жиго – о травме Ефремова: «Очень плохие новости. Я расстроен»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал травму хавбека ЦСКА Дмитрия Ефремова.

    • Игрок армейцев получил повреждение в результате единоборства с французом.
    • У Ефремова диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.

    – В одном из таких жестких единоборств футболист ЦСКА Ефремов даже получил травму.

    – Надеюсь, травма не оказалась серьезной. Желаю ему здоровья.

    – К сожалению, оказалась. ЦСКА сообщил, что у Ефремова разрыв крестообразных связок.

    – Ох нет... Очень плохие новости. Я очень расстроен. Обязательно напишу ему и пожелаю здоровья. Сам проходил через такое. Но когда в столкновении с Дзюбой порвал связки, понимал, что это игровой момент и он не желал мне зла. В общем, пусть для Ефремова восстановление пройдет хорошо и он поскорее вернется на поле.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +228

      De_Frenki 46 секунд назад

      велрбрума на тебя нет...

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      Рейтинг: +891

      amazonaws 5 минут назад

      Жиго играл очень ГРУБО и умышленно ТРАВМИРОВАЛ игрока ЦСКА!!!
      Удивительно, как Карасёв простил спартаковца!!!
      А ВАР пропустил эту грубость!
      Жиго срубил Ефремова вместе с мячом, хотя Ефремов был первым на мяче.
      Судьи всегда трактуют этот эпизод, как ГРУБОСТЬ и наказывают грубияна желтой карточкой, а иногда прямой КРАСНОЙ!!!

      Егоров "нахваливает" Карасёва!
      Судил он нормально, но не хорошо, и он грубость Жиго простил!!!
      А кому нужны теперь жиговские стенания!
      Ему в следующий раз ответят тем же.

      Жиго сам недавно залечил аналогичную травму, а теперь сам травмирует других игроков.
      Жиго НАРВЁТСЯ ещё на травму, когда, по дурости своей, травмирует других!!!
      После того, как Веллитон травмировал Акинфеева, его карьера РЕЗКО пошла ВНИЗ!
      Так и с Жиго будет.
      В Спартаке он долго не задержится.
      Пойдёт по пути Веллитона.

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      Рейтинг: +100

      Rey-25 10 минут назад

      Являюсь нейтральным болельщиком
      Ну игровой эпизод ведь был
      Почему болельщики цска недовольны не понимаю

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      Рейтинг: +2072

      maygli 15 минут назад

      Реально переживает .
      От костолома Вермблума ничего подобного не слышал.

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      Рейтинг: +449

      RUSARM 37 минут назад

      Лицемер однако!!!

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      Рейтинг: +3373

      Zubo 1 час назад

      Прямая красная?

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