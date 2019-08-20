Жиго – о травме Ефремова: «Очень плохие новости. Я расстроен»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал травму хавбека ЦСКА Дмитрия Ефремова.

Игрок армейцев получил повреждение в результате единоборства с французом.

У Ефремова диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.

– В одном из таких жестких единоборств футболист ЦСКА Ефремов даже получил травму.

– Надеюсь, травма не оказалась серьезной. Желаю ему здоровья.

– К сожалению, оказалась. ЦСКА сообщил, что у Ефремова разрыв крестообразных связок.

– Ох нет... Очень плохие новости. Я очень расстроен. Обязательно напишу ему и пожелаю здоровья. Сам проходил через такое. Но когда в столкновении с Дзюбой порвал связки, понимал, что это игровой момент и он не желал мне зла. В общем, пусть для Ефремова восстановление пройдет хорошо и он поскорее вернется на поле.