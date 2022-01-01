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Ефремов: «Был шокирован, когда Иванов разносил тренеров. Гинер же не придет в раздевалку»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов высказался о президенте «Урала» Григории Иванове.

Владимир Рыков рассказывал, что Григорий Иванов устраивал разносы тренерам прямо в раздевалке «Урала» при игроках. Бывал ли ты свидетелем такого?

– Бывал, и не раз. Для меня это не очень понятная история – Гинер же не придeт в раздевалку и не начнeт всех мочить.

Над этим подшучивали, когда я был в других командах, но я не обращал внимания. А когда сам очутился, был немного шокирован.

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Источник: Metaratings

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