Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Ефремов - статистика

Завершил карьеру
1 апреля 1995 (31), Ульяновск
#22 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Спартак К
0 : 0
25.05.2024
Текстильщик
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Текстильщик
1 : 0
19.05.2024
Авангард
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Иртыш
1 : 0
15.05.2024
Текстильщик
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 0
11.05.2024
Химик
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 3
04.05.2024
Текстильщик
1' - 84'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Калуга
4 : 1
28.04.2024
Текстильщик
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Текстильщик
1 : 1
24.04.2024
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Волга
0 : 0
20.04.2024
Текстильщик
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Авангард
1 : 1
07.04.2024
Текстильщик
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Химик
0 : 0
30.03.2024
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
18.03.2024
Калуга
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
09.03.2024
Текстильщик
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
69' - 90'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
2
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
11
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+