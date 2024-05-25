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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Спартак К - Текстильщик
Спартак К - Текстильщик: обзор матча 25 мая 2024
Спартак К
25.05.2024, суббота, 14:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак К - Текстильщик
Желтая карточка
М. Игнатьев
90'
+1
81'
Замена
Д. Семашкин
️️️️
Д. Ефремов
81'
Замена
Д. Шилов
️️️️
А. Самылин
Замена
А. Серасхов
️️️️
Д. Сабусов
64'
61'
Замена
К. Гираев
️️️️
Р. Ермолин
Замена
И. Евлоев
️️️️
Д. Файзуллин
34'
13'
Желтая карточка
Р. Ермолин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Денис Сабусов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Владимир Тункин
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
3
Данила Калин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
27
Олег Калугин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
77
Ислам Евлоев
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Текстильщик
68
Александр Григорьев
ВР
9
Дмитрий Шилов
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
27
Даниил Горовых
ОП
21
Никита Климов
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
19
Максим Носков
ЦП
7
Александр Шленкин
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
25
Артем Барханов
ЦФ
3-3-1-2
68
Гайдаш
74
Вязников
4
Супранович
3
Бугриев
18
Игнатьев
69
Чурсин
44
Генчу
8
Сабусов
55
Саплинов
50
Файзуллин
3-4-2-1
15
Кашинцев
4
Елисеев
76
Стешин
3
Калин
69
Ермолин
94
Евсеев
11
Селеменев
27
Калугин
22
Ефремов
97
Самылин
92
Скворцов
8
Сабусов
2
Серасхов
2
Серасхов
8
Сабусов
50
Файзуллин
77
Евлоев
77
Евлоев
50
Файзуллин
69
Ермолин
9
Гираев
9
Гираев
69
Ермолин
22
Ефремов
88
Семашкин
88
Семашкин
22
Ефремов
97
Самылин
9
Шилов
9
Шилов
97
Самылин
Остались в запасе
Спартак К
Текстильщик
15
Денис Терехов
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
7
Александр Шленкин
ЦФ
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Михаил Сентюрин
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
21
Никита Климов
ОП
19
Максим Носков
ЦП
96
Александр Лихачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
68
Александр Григорьев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Михаил Сентюрин
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
21
Никита Климов
ОП
19
Максим Носков
ЦП
96
Александр Лихачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
68
Александр Григорьев
ВР
Главный тренер
Владимир Тункин
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Спартак К - Текстильщик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
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