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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Текстильщик - Химик
Текстильщик - Химик: обзор матча 11 мая 2024
Текстильщик
11.05.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
1 : 0
Завершен
Химик
14'
Р. Ермолин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Химик
Замена
Н. Климов
️️️️
О. Калугин
90'
+1
88'
Желтая карточка
Я. Краснов
Замена
Д. Семашкин
️️️️
А. Шленкин
83'
74'
Замена
Л. Юферов
️️️️
В. Марков
Замена
А. Барханов
️️️️
Д. Ефремов
64'
Замена
Д. Калин
️️️️
А. Самылин
64'
Желтая карточка
Т. Кашинцев
62'
59'
Замена
Ф. Нажмов
️️️️
Д. Котельников
50'
Замена
К. Щербаков
️️️️
К. Морозов
Замена
И. Климов
️️️️
Е. Стешин
47'
46'
Замена
А. Егурнев
️️️️
Д. Меренчуков
46'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
Н. Абрамушкин
ГОЛ! 1:0!
Р. Ермолин
Пас отдал
А. Самылин
14'
Желтая карточка
Р. Ермолин
12'
Красная карточка
А. Скворцов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
27
Олег Калугин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
19
Ярослав Краснов
ЛП
4
Владимир Ермаков
ОП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
77
Даниил Котельников
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
9
Илья Анциферов
ЦФ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
27
Даниил Горовых
ОП
21
Никита Климов
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
19
Максим Носков
ЦП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
25
Артем Барханов
ЦФ
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
13
Иван Сальников
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
3
Никита Лысенко
ЛЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
53
Александр Егурнев
ЛВ
70
Файзиддин Нажмов
ЛВ
47
Иван Сергиенко
АП
7
Сергей Тимошкин
ПВ
21
Леонид Юферов
ЦФ
3-3-2-2
15
Кашинцев
76
Стешин
96
Лихачев
4
Елисеев
27
Калугин
69
Ермолин
11
Селеменев
97
Самылин
22
Ефремов
92
Скворцов
7
Шленкин
3-1-4-2
57
Шулкин
7
Абрамушкин
44
Чубукин
99
Морозов
4
Ермаков
23
Сергиенко
77
Котельников
11
Марков
19
Краснов
10
Меренчуков
9
Анциферов
76
Стешин
80
Климов
80
Климов
76
Стешин
22
Ефремов
25
Барханов
25
Барханов
22
Ефремов
7
Шленкин
88
Семашкин
88
Семашкин
7
Шленкин
27
Калугин
21
Климов
21
Климов
27
Калугин
97
Самылин
3
Калин
3
Калин
97
Самылин
11
Марков
21
Юферов
21
Юферов
11
Марков
10
Меренчуков
53
Егурнев
53
Егурнев
10
Меренчуков
7
Абрамушкин
10
Жумабеков
10
Жумабеков
7
Абрамушкин
77
Котельников
70
Нажмов
70
Нажмов
77
Котельников
99
Морозов
3
Щербаков
3
Щербаков
99
Морозов
Остались в запасе
Текстильщик
Химик
30
Магомед Рамазанов
ПВ
9
Михаил Сентюрин
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
19
Максим Носков
ЦП
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
7
Сергей Тимошкин
ПВ
47
Иван Сергиенко
АП
5
Артем Широков
ЛЗ
3
Никита Лысенко
ЛЗ
99
Рассул Карасёв
ВР
13
Иван Сальников
ВР
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
30
Магомед Рамазанов
ПВ
9
Михаил Сентюрин
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
19
Максим Носков
ЦП
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
Остались в запасе
7
Сергей Тимошкин
ПВ
47
Иван Сергиенко
АП
5
Артем Широков
ЛЗ
3
Никита Лысенко
ЛЗ
99
Рассул Карасёв
ВР
13
Иван Сальников
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Текстильщик - Химик
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Маюн
(Челябинск)
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