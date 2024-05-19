Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Текстильщик - Авангард
Текстильщик - Авангард: обзор матча 19 мая 2024
Текстильщик
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
1 : 0
Завершен
Авангард
4'
А. Скворцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Авангард
Замена
А. Евсеев
️️️️
Р. Ермолин
84'
Замена
А. Барханов
️️️️
Д. Ефремов
83'
Замена
Н. Климов
️️️️
А. Шленкин
74'
71'
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Савин
68'
Пенальти не реализован!
Н. Куприянов
59'
Замена
Д. Павлов
️️️️
В. Игнатенко
46'
Замена
Н. Куприянов
️️️️
И. Гершун
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Вольнов
45'
+1
Желтая карточка
Д. Жилмостных
Желтая карточка
О. Калугин
35'
32'
Желтая карточка
И. Гершун
30'
Желтая карточка
И. Матюшенко
ГОЛ! 1:0!
А. Скворцов
4'
Пенальти не реализован!
А. Скворцов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
27
Олег Калугин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Авангард
71
Расул Мицаев
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
63
Илья Вольнов
ПВ
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Текстильщик
68
Александр Григорьев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
21
Никита Климов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
19
Максим Носков
ЦП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
25
Артем Барханов
ЦФ
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
40
Владислав Петрищев
ЦЗ
74
Никита Куприянов
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
41
Игорь Родионов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
3-3-2-2
15
Кашинцев
76
Стешин
3
Калин
4
Елисеев
27
Калугин
69
Ермолин
11
Селеменев
97
Самылин
22
Ефремов
92
Скворцов
7
Шленкин
4-1-1-3-1
71
Мицаев
22
Ивантеев
14
Чибисов
5
Жилмостных
23
Кулешин
9
Имуллин
11
Игнатенко
63
Вольнов
17
Гершун
88
Савин
11
Матюшенко
7
Шленкин
21
Климов
21
Климов
7
Шленкин
69
Ермолин
94
Евсеев
94
Евсеев
69
Ермолин
22
Ефремов
25
Барханов
25
Барханов
22
Ефремов
17
Гершун
74
Куприянов
74
Куприянов
17
Гершун
63
Вольнов
76
Агеев
76
Агеев
63
Вольнов
88
Савин
41
Родионов
41
Родионов
88
Савин
11
Игнатенко
90
Павлов
90
Павлов
11
Игнатенко
Остались в запасе
Текстильщик
Авангард
80
Игорь Климов
ЦЗ
68
Александр Григорьев
ВР
9
Карим Гираев
ЦФ
19
Максим Носков
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
13
Егор Скоробогатько
ВР
40
Владислав Петрищев
ЦЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
80
Игорь Климов
ЦЗ
68
Александр Григорьев
ВР
9
Карим Гираев
ЦФ
19
Максим Носков
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ВР
40
Владислав Петрищев
ЦЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Текстильщик - Авангард
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Лысенко
(Йошкар-Ола)
Новости команд
Все
Текстильщик
Авангард
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
26 ноября
6
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
26 ноября
6
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+