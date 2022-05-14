Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нико Шульц - статистика

Завершил карьеру
1 апреля 1993 (33), Берлин
#14 | Защитник
180 см | 78 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия Д
17
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
2 : 1
14.05.2022
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
3 : 4
30.04.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
3 : 1
23.04.2022
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
6 : 1
16.04.2022
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 1
20.03.2022
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
0 : 1
16.03.2022
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
1 : 0
13.03.2022
Арминия
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
1 : 1
27.02.2022
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
6 : 0
20.02.2022
Боруссия М
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
0 : 3
13.02.2022
Боруссия Д
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 5
06.02.2022
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 3
22.01.2022
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
14.01.2022
Фрайбург
71' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
2 : 3
08.01.2022
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
3 : 2
18.12.2021
Боруссия Д
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
3 : 0
15.12.2021
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 1
11.12.2021
Боруссия Д
1' - 90'
57'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
2 : 3
04.12.2021
Бавария
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 3
27.11.2021
Боруссия Д
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
3 : 1
16.10.2021
Майнц
1' - 90'
13'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 1
02.10.2021
Аугсбург
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 0
25.09.2021
Боруссия Д
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
2 : 1
21.08.2021
Боруссия Д
1' - 38'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
5 : 2
14.08.2021
Айнтрахт
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+