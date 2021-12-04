Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 04 декабря 2021
Боруссия Д
04.12.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
5'
Ю. Брандт
48'
Э. Холанд
9'
Р. Левандовски
44'
К. Коман
77'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+5
Желтая карточка
Д. Упамекано
88'
Желтая карточка
Р. Левандовски
88'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
Д. Беллингем
86'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
82'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Холанд
82'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Левандовски
74'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Эрнандес
Замена
М. Вольф
️️️️
Ю. Брандт
69'
65'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
65'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Сане
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Дауд
60'
Желтая карточка
Э. Джан
51'
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Беллингем
48'
44'
ГОЛ! 1:2!
К. Коман
9'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Беллингем
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Малик Тилльман
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-1-2-2-1
1
Кобель
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
81
Дауд
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
2
Упамекано
19
Дэвис
8
Толиссо
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Брандт
27
Вольф
27
Вольф
8
Брандт
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
9
Холанд
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Холанд
81
Дауд
14
Мален
14
Мален
81
Дауд
21
Коман
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Коман
21
Эрнандес
25
Зюле
25
Зюле
21
Эрнандес
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Боруссия Д
Бавария
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+