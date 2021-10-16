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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 16 октября 2021
Боруссия Д
16.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
3'
М. Ройс
54'
Э. Холанд (П)
90+4'
Э. Холанд
87'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
90'
+4
89'
Желтая карточка
М. Ниахате
87'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Буркардт
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
85'
Замена
А. Витсель
️️️️
Э. Джан
85'
83'
Замена
М. Папела
️️️️
А. Сташ
Замена
М. Вольф
️️️️
Ю. Брандт
78'
71'
Желтая карточка
Н. Тауэр
69'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Л. Баррейро
69'
Замена
А. Хак
️️️️
М. Ингвартсен
69'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Ш. Белл
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Хуммельс
67'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Мален
66'
64'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
54'
50'
Желтая карточка
Ш. Белл
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Лукоки
Желтая карточка
М. Аканджи
35'
Желтая карточка
Н. Шульц
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
14
Шульц
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
14
Мален
4-2-1-1-2
27
Центнер
30
Видмер
19
Ниахате
16
Белл
24
Лукоки
18
Сташ
5
Тауэр
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Онисиво
7
Ингвартсен
8
Брандт
27
Вольф
27
Вольф
8
Брандт
15
Хуммельс
5
Понграчич
5
Понграчич
15
Хуммельс
23
Джан
28
Витсель
28
Витсель
23
Джан
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
14
Мален
9
Азар
9
Азар
14
Мален
24
Лукоки
24
Мартин
24
Мартин
24
Лукоки
7
Ингвартсен
42
Хак
42
Хак
7
Ингвартсен
18
Сташ
21
Папела
21
Папела
18
Сташ
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Баррейро
16
Белл
9
Буркардт
9
Буркардт
16
Белл
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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