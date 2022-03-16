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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 16 марта 2022
Майнц
16.03.2022, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
87'
А. Витсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
А. Лукоки
90'
+2
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Д. Рейна
Замена
Д. Бросински
️️️️
Н. Тауэр
77'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
М. Ингвартсен
71'
Замена
М. Папела
️️️️
А. Сташ
71'
69'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Мален
69'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Дауд
57'
Замена
Э. Холанд
️️️️
М. Вольф
Желтая карточка
А. Сташ
49'
45'
+3
Желтая карточка
М. Понграчич
44'
Желтая карточка
М. Дауд
43'
Желтая карточка
М. Вольф
Желтая карточка
Ш. Белл
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
26
Ромарио Реш
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-2-1-3
27
Центнер
24
Лукоки
19
Ниахате
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
5
Тауэр
7
Штегер
9
Буркардт
7
Ингвартсен
9
Онисиво
4-1-3-1-1
1
Кобель
25
Пасслак
27
Вольф
5
Понграчич
14
Шульц
23
Джан
81
Дауд
28
Витсель
5
Беллингем
9
Азар
14
Мален
5
Тауэр
18
Бросински
18
Бросински
5
Тауэр
18
Сташ
21
Папела
21
Папела
18
Сташ
7
Ингвартсен
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Ингвартсен
14
Мален
8
Брандт
8
Брандт
14
Мален
81
Дауд
10
Рейна
10
Рейна
81
Дауд
27
Вольф
9
Холанд
9
Холанд
27
Вольф
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
26
Ромарио Реш
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
26
Ромарио Реш
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
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