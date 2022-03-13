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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Арминия
Боруссия Д - Арминия: обзор матча 13 марта 2022
Боруссия Д
13.03.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Арминия
21'
М. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Арминия
90'
Замена
Б. Индже
️️️️
П. Виммер
Замена
Л. Мэлони
️️️️
Ф. Пасслак
85'
77'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Р. Хак
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Вольф
70'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
63'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Д. Мален
63'
Желтая карточка
Э. Джан
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Вольф
Пас отдал
Т. Азар
21'
19'
Желтая карточка
С. Брюннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
1
Арне Шульц
ВР
24
Мануэль Претль
ОП
37
Владислав Черны
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
42
Юлиан Фромман
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
14
Шульц
27
Вольф
5
Понграчич
25
Пасслак
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
28
Витсель
9
Азар
14
Мален
4-3-2-1
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
16
Андраде
2
Белло
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
25
Хак
11
Ласм
25
Пасслак
15
Мэлони
15
Мэлони
25
Пасслак
27
Вольф
8
Брандт
8
Брандт
27
Вольф
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
14
Мален
9
Холанд
9
Холанд
14
Мален
8
Виммер
27
Индже
27
Индже
8
Виммер
25
Хак
9
Клоз
9
Клоз
25
Хак
Остались в запасе
Боруссия Д
Арминия
1
Марвин Хитц
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
1
Стефанос Капино
ВР
1
Арне Шульц
ВР
24
Мануэль Претль
ОП
37
Владислав Черны
ЦП
42
Юлиан Фромман
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
19
Рейньер
АП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
1
Арне Шульц
ВР
24
Мануэль Претль
ОП
37
Владислав Черны
ЦП
42
Юлиан Фромман
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Боруссия Д - Арминия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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