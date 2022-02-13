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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия Д
Унион - Боруссия Д: обзор матча 13 февраля 2022
Унион
13.02.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
18'
М. Ройс
25'
М. Ройс
71'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Шафер
90'
+5
Желтая карточка
Р. Кнохе
90'
+2
90'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Ройс
90'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
89'
Замена
Рейньер
️️️️
Ю. Брандт
81'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
Замена
А. Шафер
️️️️
Ш. Бекер
78'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
78'
Желтая карточка
К. Мевальд
76'
73'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Дауд
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Михель
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
Р. Геррейру
Замена
К. Мевальд
️️️️
Л. Озтюнали
61'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
61'
39'
Желтая карточка
Ю. Брандт
Желтая карточка
Т. Баумгартль
35'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Мален
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Дауд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Люте
32
Баумгартль
31
Кнохе
6
Эккель
5
Очипка
28
Триммель
21
Премель
21
Озтюнали
23
Бекер
11
Михель
14
Авонийи
4-3-2-1
1
Кобель
28
Аканджи
15
Хуммельс
23
Загаду
22
Геррейру
81
Дауд
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Озтюнали
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Озтюнали
23
Бекер
13
Шафер
13
Шафер
23
Бекер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
11
Михель
11
Уджа
11
Уджа
11
Михель
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
81
Дауд
23
Джан
23
Джан
81
Дауд
8
Брандт
19
Рейньер
19
Рейньер
8
Брандт
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
18
Ройс
27
Тиггес
27
Тиггес
18
Ройс
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
1
Фредерик Реннов
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Унион - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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