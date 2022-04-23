Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 23 апреля 2022
Бавария
23.04.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
15'
С. Гнабри
34'
Р. Левандовски
83'
Д. Мусиала
52'
Э. Джан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
Н. Зюле
️️️️
Й. Киммих
90'
+3
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
90'
+3
87'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
М. Вольф
87'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Э. Холанд
ГОЛ! 3:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
М. Забитцер
83'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
82'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Т. Мюллер
82'
67'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Рейньер
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
63'
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Джан
40'
Желтая карточка
Э. Джан
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Горецка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛАЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПАЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
ЛФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Рейньер
РФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Том Роте
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
27
Горецка
6
Киммих
21
Коман
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
2-3-2-3
1
Хитц
23
Загаду
28
Аканджи
27
Вольф
23
Джан
22
Геррейру
8
Брандт
5
Беллингем
19
Рейньер
9
Холанд
18
Ройс
6
Киммих
25
Зюле
25
Зюле
6
Киммих
13
Мюллер
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Мюллер
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
27
Вольф
25
Пасслак
25
Пасслак
27
Вольф
19
Рейньер
11
Гиттенс
11
Гиттенс
19
Рейньер
9
Холанд
14
Мукоко
14
Мукоко
9
Холанд
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Том Роте
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Том Роте
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия Д
Артета высказался о ничьей «Арсенала» с «Боруссией»
08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Артета высказался о ничьей «Арсенала» с «Боруссией»
08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+