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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 02 октября 2021
Боруссия Д
02.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
10'
Р. Геррейру (П)
51'
Ю. Брандт
35'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
78'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
К. Груэсо
78'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Майер
78'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Зекири
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Мален
72'
Замена
Н. Шульц
️️️️
М. Вольф
72'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Хуммельс
66'
Замена
Э. Джан
️️️️
А. Витсель
66'
63'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
С. Кордова
53'
Желтая карточка
А. Зекири
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
М. Ройс
51'
Замена
Т. Азар
️️️️
Т. Менье
51'
Желтая карточка
М. Ройс
44'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Зекири
15'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
13'
Желтая карточка
К. Груэсо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Геррейру
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кобель
27
Вольф
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
12
Менье
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
4-2-1-1-2
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
22
Педерсен
10
Майер
5
Штробль
11
Груэсо
20
Калиджиури
9
Зекири
16
Кордова
27
Вольф
14
Шульц
14
Шульц
27
Вольф
15
Хуммельс
5
Понграчич
5
Понграчич
15
Хуммельс
28
Витсель
23
Джан
23
Джан
28
Витсель
14
Мален
19
Рейньер
19
Рейньер
14
Мален
12
Менье
9
Азар
9
Азар
12
Менье
16
Кордова
97
Йенсен
97
Йенсен
16
Кордова
11
Груэсо
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Груэсо
10
Майер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
10
Майер
9
Зекири
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Зекири
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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