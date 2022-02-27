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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 27 февраля 2022
Аугсбург
27.02.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
78'
Н. Саренрен-Баце
35'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
Р. Варгас
89'
87'
Желтая карточка
Д. Беллингем
81'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Дауд
ГОЛ! 1:1!
Н. Саренрен-Баце
78'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
71'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
М. Грегоритч
70'
68'
Замена
М. Вольф
️️️️
Ю. Брандт
68'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Пепи
59'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Н. Дорш
59'
Желтая карточка
Н. Дорш
47'
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
М. Дауд
Желтая карточка
Р. Варгас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-2-2-2
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
2
Удуохай
10
Майер
6
Дорш
11
Варгас
20
Калиджиури
9
Пепи
11
Грегоритч
3-1-3-2-1
1
Кобель
15
Хуммельс
5
Понграчич
22
Геррейру
23
Джан
81
Дауд
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
9
Азар
14
Мален
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
11
Варгас
21
Гюнтер
21
Гюнтер
11
Варгас
6
Дорш
11
Груэсо
11
Груэсо
6
Дорш
11
Грегоритч
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Грегоритч
9
Пепи
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Пепи
8
Брандт
27
Вольф
27
Вольф
8
Брандт
81
Дауд
19
Рейньер
19
Рейньер
81
Дауд
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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