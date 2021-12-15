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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гройтер Фюрт
Боруссия Д - Гройтер Фюрт: обзор матча 15 декабря 2021
Боруссия Д
15.12.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
33'
Э. Холанд (П)
82'
Э. Холанд
89'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гройтер Фюрт
Замена
Рейньер
️️️️
Ю. Брандт
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мален
Пас отдал
Ю. Брандт
89'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Холанд
83'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
82'
78'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Т. Тильман
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Ройс
75'
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Азар
75'
64'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Ж. Дудзяк
64'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Д. Левелинг
46'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
С. Иттен
Замена
М. Дауд
️️️️
Д. Беллингем
46'
Желтая карточка
Д. Беллингем
43'
43'
Желтая карточка
Й. Виллемс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Холанд
33'
32'
Желтая карточка
М. Бауэр
Желтая карточка
М. Хуммельс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
14
Шульц
15
Хуммельс
23
Загаду
12
Менье
28
Витсель
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
3-1-3-1-2
30
Бурхерт
28
Мейерхофер
5
Бауэр
15
Виллемс
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
18
Левелинг
10
Иттен
18
Ройс
23
Джан
23
Джан
18
Ройс
5
Беллингем
81
Дауд
81
Дауд
5
Беллингем
8
Брандт
19
Рейньер
19
Рейньер
8
Брандт
9
Азар
14
Мален
14
Мален
9
Азар
9
Холанд
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Холанд
28
Дудзяк
37
Грин
37
Грин
28
Дудзяк
18
Левелинг
10
Хргота
10
Хргота
18
Левелинг
10
Иттен
7
Нильсен
7
Нильсен
10
Иттен
11
Тильман
18
Абиама
18
Абиама
11
Тильман
Остались в запасе
Боруссия Д
Гройтер Фюрт
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Боруссия Д - Гройтер Фюрт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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