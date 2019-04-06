Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Верхаг - статистика

Завершил карьеру
1 сентября 1983 (43), Кроненберг
#2 | Защитник
178 см | 72 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.04.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
2 : 0
30.03.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
5 : 2
16.03.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
6 : 0
09.03.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.03.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
0 : 3
23.02.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
3 : 0
16.02.2019
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
3 : 3
09.02.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 1
02.02.2019
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
0 : 3
26.01.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
2 : 1
20.01.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2 : 3
23.12.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.12.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
0 : 2
14.12.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
2 : 2
08.12.2018
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 2
02.12.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
1 : 0
24.11.2018
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2 : 1
09.11.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
0 : 1
03.11.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фортуна
0 : 3
27.10.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
1 : 3
20.10.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2 : 0
05.10.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 2
29.09.2018
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 0
26.09.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.09.2018
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
2 : 2
15.09.2018
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 3
01.09.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.08.2018
Шальке-04
Был в запасе
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
5
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
5
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+