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Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 15 сентября 2018
Вольфсбург
15.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Герта
87'
Ю. Малли (П)
90+3'
А. Мехмеди
61'
Я. Дилросун
90+1'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
90'
+5
Желтая карточка
Л. Клюнтер
ГОЛ! 2:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Энтони Брукс
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
О. Дуда
Желтая карточка
И. Камачо
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Малли
87'
61'
ГОЛ! 0:1!
Я. Дилросун
24'
Желтая карточка
М. Груйич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Герта
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
4-3-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
31
Герхардт
4
Камачо
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-2-2-2
22
Ярстейн
19
Лазаро
33
Торунарига
4
Штарк
21
Платтенхардт
10
Майер
8
Груйич
8
Дуда
24
Дилросун
11
Ибишевич
8
Калу
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
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