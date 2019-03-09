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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 09 марта 2019
Бавария
09.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
6 : 0
Завершен
Вольфсбург
34'
С. Гнабри
37'
Р. Левандовски
52'
Х. Родригес
76'
Т. Мюллер
82'
Й. Киммих
85'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
86'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ! 6:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
85'
ГОЛ! 5:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Ф. Рибери
82'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
76'
ГОЛ! 3:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Т. Алькантара
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
3-2-1-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
15
Хуммельс
17
Боатенг
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
23
Родригес
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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