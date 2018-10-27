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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Вольфсбург
Фортуна - Вольфсбург: обзор матча 27 октября 2018
Фортуна
27.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
41'
В. Вегхорст (П)
73'
Й. Брекало
80'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Вольфсбург
80'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гинчек
73'
ГОЛ! 0:2!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
69'
Желтая карточка
Р. Штеффен
63'
Желтая карточка
Д. Гинчек
61'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
58'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Желтая карточка
Н. Гисельман
54'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Вегхорст
Желтая карточка
Р. Хеннингс
40'
14'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
А. Моралес
9'
6'
Желтая карточка
Вилльям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фортуна
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-2-1-1-2
1
Ренсинг
32
Бормут
23
Айхан
27
Моралес
17
Гисельман
8
Циммер
13
Бодзек
14
Лукебакио
10
Хеннингс
14
Раман
4-2-2-2
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
32
Тиссеран
21
Руссийон
31
Герхардт
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
10
Гинчек
9
Вегхорст
Остались в запасе
Фортуна
Вольфсбург
7
Кевин Штегер
АП
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Фортуна - Вольфсбург
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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