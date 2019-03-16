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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фортуна
Вольфсбург - Фортуна: обзор матча 16 марта 2019
Вольфсбург
16.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
5 : 2
Завершен
Фортуна
34'
А. Мехмеди
54'
В. Вегхорст
57'
Р. Кнохе
59'
В. Вегхорст
88'
В. Вегхорст
30'
К. Айхан
65'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фортуна
ГОЛ! 5:2!
В. Вегхорст
88'
65'
ГОЛ! 4:2!
Б. Раман
Пас отдал
К. Штегер
ГОЛ! 4:1!
В. Вегхорст
59'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кнохе
Пас отдал
В. Вегхорст
57'
ГОЛ! 2:1!
В. Вегхорст
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
В. Вегхорст
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Айхан
15'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Аймен Баркок
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Фортуна
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
4-1-3-2
1
Ренсинг
25
Циммерманн
23
Айхан
35
Камински
17
Гисельман
13
Бодзек
14
Лукебакио
25
Баркок
7
Штегер
10
Хеннингс
14
Раман
Остались в запасе
Вольфсбург
Фортуна
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Вольфсбург - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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