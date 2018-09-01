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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 01 сентября 2018
Байер
01.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
24'
Л. Бэйли
36'
Р. Озкан (АГ)
55'
В. Вегхорст
60'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гинчек
Желтая карточка
М. Вайзер
89'
84'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Д. Руссийон
81'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вегхорст
Желтая карточка
И. Телин
74'
Желтая карточка
А. Драгович
72'
Замена
Паулиньо
️️️️
Л. Аларио
71'
Замена
И. Телин
️️️️
К. Фолланд
71'
67'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Штеффен
60'
ГОЛ! 1:3!
Р. Штеффен
Пас отдал
Й. Брекало
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Венделл
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Руссийон
49'
Желтая карточка
Д. Руссийон
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Озкан
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Вайзер
24'
22'
Желтая карточка
И. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-1-4
28
Озкан
8
Бендер
15
Драгович
4
Та
18
Венделл
8
Вайзер
8
Брандт
31
Фолланд
27
Аларио
29
Хаверц
17
Бэйли
4-3-2-1
12
Перван
12
Вилльям
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
4
Камачо
31
Герхардт
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
27
Аларио
10
Паулиньо
10
Паулиньо
27
Аларио
18
Венделл
20
Арангис
20
Арангис
18
Венделл
31
Фолланд
92
Телин
92
Телин
31
Фолланд
21
Руссийон
2
Удуохай
2
Удуохай
21
Руссийон
9
Вегхорст
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вегхорст
11
Штеффен
14
Мехмеди
14
Мехмеди
11
Штеффен
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
13
Филлип Менцель
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
13
Филлип Менцель
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Байер - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Бай-Арена
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