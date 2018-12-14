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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Вольфсбург
Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча 14 декабря 2018
Нюрнберг
14.12.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
58'
Д. Гинчек
90+3'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вольфсбург
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Й. Брекало
Пас отдал
Я. Герхардт
85'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Желтая карточка
О. Петрак
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
М. Арнольд
Желтая карточка
А. Зрелак
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Симон Райн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
31
Федерико Паласиос
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Нюрнберг
30
Патрик Кландт
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бредлов
14
Лайбольд
5
Мюль
33
Марграйтер
31
Петрак
18
Райн
4
Бауэр
31
Паласиос
10
Перейра
7
Мисиджан
99
Зрелак
4-1-2-1-2
1
Кастелс
12
Вилльям
31
Кнохе
2
Удуохай
25
Брукс
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Малли
9
Вегхорст
10
Гинчек
Остались в запасе
Нюрнберг
Вольфсбург
4
Патрик Эррас
ОП
30
Патрик Кландт
ВР
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
30
Патрик Кландт
ВР
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Нюрнберг - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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