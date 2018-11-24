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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 24 ноября 2018
Вольфсбург
24.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
50'
Д. Руссийон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
90'
Желтая карточка
И. Конате
Желтая карточка
Э. Реджбечай
82'
ГОЛ! 1:0!
Д. Руссийон
50'
6'
Желтая карточка
В. Орбан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Эрик Майетчак
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-3
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
27
Арнольд
31
Герхардт
37
Реджбечай
10
Гинчек
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-3-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
16
Конате
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
6
Демме
31
Илсанкер
27
Лаймер
77
Брума
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Эрик Майетчак
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Эрик Майетчак
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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