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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 26 января 2019
Вольфсбург
26.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Байер
45'
К. Хаверц (П)
62'
К. Фолланд
88'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
Желтая карточка
Д. Руссийон
90'
88'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
Желтая карточка
М. Арнольд
86'
76'
Желтая карточка
Л. Бэйли
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
Ч. Арангис
56'
Желтая карточка
Венделл
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
54'
45'
+3
Желтая карточка
Ч. Арангис
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хаверц
Желтая карточка
Вилльям
44'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
25
Брукс
31
Кнохе
12
Вилльям
27
Арнольд
37
Реджбечай
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-1-2-3
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
20
Арангис
38
Беллараби
8
Брандт
17
Бэйли
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Вольфсбург - Байер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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