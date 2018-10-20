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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 20 октября 2018
Вольфсбург
20.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
63'
В. Вегхорст
30'
Р. Левандовски
49'
Р. Левандовски
72'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
88'
Желтая карточка
М. Нойер
Желтая карточка
В. Вегхорст
81'
72'
ГОЛ! 1:3!
Х. Родригес
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Мехмеди
63'
57'
Вторая желтая
А. Роббен
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
44'
Желтая карточка
А. Роббен
Желтая карточка
М. Арнольд
35'
33'
Желтая карточка
Т. Алькантара
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
31
Герхардт
27
Арнольд
37
Реджбечай
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-2-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
6
Алькантара
7
Гнабри
23
Родригес
9
Левандовски
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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