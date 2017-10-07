|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|25
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2018
|61' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|25.11.2017
|1' -71'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Сочи (Сочи)
|16'
|18.11.2017
|1' -79'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|12.11.2017
|1' -74'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|08.11.2017
|1' -86'
|Химки (Химки)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|04.11.2017
|1' -77'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Томь (Томск)
|29.10.2017
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|21.10.2017
|1' -65'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|61'
|14.10.2017
|1' -71'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:3
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|07.10.2017
|1' -46'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|12'
|30.09.2017
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.09.2017
|1' -67'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|43'
|16.09.2017
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|10.09.2017
|1' -59'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|06.09.2017
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|02.09.2017
|1' -77'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.08.2017
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|13.08.2017
|1' -64'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|09.08.2017
|1' -58'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|05.08.2017
|1' -77'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|30.07.2017
|1' -76'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|26.07.2017
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Химки (Химки)
|22.07.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.07.2017
|1' -85'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|08.07.2017
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Авангард (Курск)