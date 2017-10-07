Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Сорочкин - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Олегович
    Фамилия Сорочкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 февраля 1992 (31 год)
    Рост 179
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 25 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2018 61' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    25.11.2017 1' -71' Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Сочи (Сочи)
    16'
    18.11.2017 1' -79' Шинник (Ярославль) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    12.11.2017 1' -74' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    08.11.2017 1' -86' Химки (Химки) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    04.11.2017 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Томь (Томск)
    29.10.2017 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    21.10.2017 1' -65' Луч (Владивосток) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    61'
    14.10.2017 1' -71' Пари НН (Нижний Новгород) 0:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    07.10.2017 1' -46' Ротор (Волгоград) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    12'
    30.09.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.09.2017 1' -67' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    43'
    16.09.2017 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Енисей (Красноярск)
    10.09.2017 1' -59' Балтика (Калининград) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    06.09.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    02.09.2017 1' -77' Тамбов (Тамбов) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.08.2017 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    13.08.2017 1' -64' Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    09.08.2017 1' -58' Сочи (Сочи) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    05.08.2017 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Шинник (Ярославль)
    30.07.2017 1' -76' Волгарь (Астрахань) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    26.07.2017 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Химки (Химки)
    22.07.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.07.2017 1' -85' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    08.07.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Авангард (Курск)
    • Читайте нас: 
    11