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Альваро Васкес
Статистика
Альваро Васкес - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1991 (35), Бадалона
#9 | Нападающий
182 см | 75 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
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Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
10
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
1 : 2
19.05.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 1
13.05.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2 : 0
04.04.2017
Эспаньол
1' - 75'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 1
31.03.2017
Бетис
83' - 90'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Эйбар
1 : 1
18.03.2017
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
4 : 3
10.03.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2 : 0
18.02.2017
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
10.02.2017
Реал Сосьедад
83' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 1
29.01.2017
Севилья
83' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
3 : 1
21.01.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 1
15.01.2017
Эспаньол
1' - 54'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
4 : 1
18.12.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
11.12.2016
Спортинг
20' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
66' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0 : 2
18.09.2016
Реал
10' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
09.09.2016
Эспаньол
Был в запасе
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