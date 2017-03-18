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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эспаньол
Эйбар - Эспаньол: обзор матча 18 марта 2017
Эйбар
18.03.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
20'
Кике
50'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эспаньол
89'
Желтая карточка
А. Мартин
82'
Замена
А. Васкес
️️️️
Ф. Кайседо
81'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Замена
Бебе
️️️️
Т. Инуи
81'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Кике
75'
Желтая карточка
А. Гальвез
70'
66'
Замена
М. Рока
️️️️
Э. Перес
61'
Желтая карточка
Д. Рейес
53'
Замена
В. Санчес
️️️️
П. Диоп
50'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Ж. Морено
28'
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
П. Леон
20'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-2-2-2
13
Родригес
23
Арбилья
4
Рамис
24
Лежен
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
14
Леон
9
Энрих
19
Кике
3-2-3-2
13
Лопес
13
Рейес
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
18
Диоп
30
Перес
21
Лопес
14
Хурадо
7
Морено
10
Кайседо
14
Инуи
12
Бебе
12
Бебе
14
Инуи
19
Кике
7
Пенья
7
Пенья
19
Кике
30
Перес
21
Рока
21
Рока
30
Перес
18
Диоп
4
Санчес
4
Санчес
18
Диоп
10
Кайседо
9
Васкес
9
Васкес
10
Кайседо
Остались в запасе
Эйбар
Эспаньол
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эйбар - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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