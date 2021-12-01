Федерико Сантандер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Сантандер
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|80
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Сантандер
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Интер (Милан)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|04.04.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.12.2021
|72' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|90' 76'
|18.12.2021
|85' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.12.2021
|76' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Фиорентина (Флоренция)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Рома (Рим)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|21.11.2021
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.10.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.10.2021
|83' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:4
|Милан (Милан)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|03.10.2021
|85' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Лацио (Рим)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Болонья (Болонья)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|13.09.2021
|90' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Болонья (Болонья)