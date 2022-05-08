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Парагвай. Примера
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Спортиво Лукеньо
Федерико Сантандер
Статистика
€ 75 тыс
Федерико Сантандер - статистика
Спортиво Лукеньо
4 июня 1991 (35)
#9 | Нападающий
187 см | 80 кг
Парагвай
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Венеция
4 : 3
08.05.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
0 : 0
01.05.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 1
27.04.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2 : 2
24.04.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0 : 0
04.04.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 3
22.12.2021
Болонья
72' - 90'
90'
76'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 2
18.12.2021
Ювентус
85' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
2 : 1
12.12.2021
Болонья
76' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 3
05.12.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
1 : 0
01.12.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
0 : 1
28.11.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 1
21.11.2021
Венеция
79' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
1 : 2
07.11.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
01.11.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
3 : 0
28.10.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 4
23.10.2021
Милан
83' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 1
17.10.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 0
03.10.2021
Лацио
85' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
4 : 2
26.09.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 2
21.09.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
6 : 1
18.09.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
1 : 0
13.09.2021
Верона
90' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
0 : 0
28.08.2021
Болонья
Был в запасе
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