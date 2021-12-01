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    Федерико Сантандер - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Федерико
    Фамилия Сантандер
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    01.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    27.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Интер (Милан)
    24.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    04.04.2022 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Болонья (Болонья)
    22.12.2021 72' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    90' 76'
    18.12.2021 85' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    12.12.2021 76' -90' Торино (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    05.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    01.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Рома (Рим)
    28.11.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Болонья (Болонья)
    21.11.2021 79' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
    07.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    01.11.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    28.10.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.10.2021 83' -90' Болонья (Болонья) 2:4 Милан (Милан)
    17.10.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    03.10.2021 85' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Лацио (Рим)
    26.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 4:2 Болонья (Болонья)
    21.09.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Дженоа (Генуя)
    18.09.2021 Был в запасе Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    13.09.2021 90' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    28.08.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Болонья (Болонья)
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