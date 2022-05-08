Статистика по турнирам

Копа Судамерикана 2025 Парагвай. Примера 2025 Кубок Либертадорес 2024 Уругвай. Примера 2024 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок Америки 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Франция. Лига 1 2010/2011