Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Руднев - статистика

Завершил карьеру
13 января 1988 (38), Даугавпилс
#9 | Нападающий
183 см | 81 кг
Латвия | Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
17
3
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 2
13.05.2017
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
4 : 3
05.05.2017
Вердер
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
0 : 0
29.04.2017
Кельн
1' - 55'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 1
21.04.2017
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 1
15.04.2017
Кельн
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
4 : 2
18.03.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
0 : 3
04.03.2017
Бавария
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
25.02.2017
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
1 : 0
04.02.2017
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
1 : 6
28.01.2017
Кельн
50' - 90'
89'
72, 85'
65'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0 : 0
22.01.2017
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 1
21.12.2016
Байер
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
1 : 1
17.12.2016
Кельн
1' - 81'
28'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 1
10.12.2016
Боруссия Д
1' - 76'
28'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
4 : 0
03.12.2016
Кельн
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 0
26.11.2016
Аугсбург
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
1 : 2
19.11.2016
Кельн
45' - 90'
70'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
05.11.2016
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
3 : 0
30.10.2016
Гамбург
1' - 56'
36'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
22.10.2016
Кельн
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1 : 1
01.10.2016
Кельн
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 1
25.09.2016
РБ Лейпциг
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2 : 0
27.08.2016
Дармштадт
1' - 70'
61'
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+