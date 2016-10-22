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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 22 октября 2016
Герта
22.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
13'
В. Ибишевич
74'
Н. Штарк
65'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
90'
+3
Замена
С. Аллагуи
️️️️
В. Ибишевич
90'
+1
Замена
Аллан
️️️️
С. Калу
83'
79'
Замена
А. Руднев
️️️️
Д. Хайнц
ГОЛ! 2:1!
Н. Штарк
Пас отдал
Ю. Шибер
74'
73'
Желтая карточка
Д. Хайнц
68'
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Рауш
Замена
Ю. Шибер
️️️️
А. Эссвайн
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Л. Биттенкурт
45'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Ю. Осако
Желтая карточка
С. Лангкамп
44'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Вайзер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
29
Аллан
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Лангкамп
25
Брукс
21
Платтенхардт
8
Вайзер
5
Скьельбред
35
Эссвайн
78
Харагучи
8
Калу
11
Ибишевич
4-1-3-2
1
Хорн
3
Маврай
3
Хайнц
4
Соренсен
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
33
Леманн
34
Рауш
10
Осако
27
Модест
8
Калу
29
Аллан
29
Аллан
8
Калу
35
Эссвайн
20
Шибер
20
Шибер
35
Эссвайн
11
Ибишевич
9
Аллагуи
9
Аллагуи
11
Ибишевич
10
Осако
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Осако
3
Хайнц
9
Руднев
9
Руднев
3
Хайнц
34
Рауш
6
Цоллер
6
Цоллер
34
Рауш
Остались в запасе
Герта
Кельн
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Герта - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Олимпиаштадион
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